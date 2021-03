Polizei verwies Zuhörer aus Gemeinderatssitzung in Schönwies

In Schönwies sorgte die Polizei für Irritationen und Ärger: An die 30 Zuhörer der Gemeinderatssitzung mussten den Saal verlassen.

Schönwies – Kopfschütteln, Irritationen und Ärger hat eine Polizei-Aktion am Montagabend in Schönwies ausgelöst. Die Polizei forderte sämtliche Zuhörer der Gemeinderatssitzung auf, den Saal zu verlassen. Es waren rund 30 Feuerwehrmänner und Bergretter, die Neuigkeiten zum geplanten Blaulichtzentrum erfahren wollten. Alle trugen FFP2-Masken, auf den Sitzplätzen hielt man sich an die Abstandsregeln.