Die Maskenpflicht im Bezirk Kufstein freut nicht jeden

Kufstein, Wörgl – Unterschiedlicher könnten die Reaktionen nicht ausfallen: In Kufstein stimmt Bürgermeister Martin Krumschnabel der Verpflichtung zum Tragen einer FFP2-Maske an verschiedenen Plätzen voll zu, in Wörgl lehnt sie Bürgermeisterin Hedi Wechner ab. Wie berichtet, wird neben der Testpflicht beim Überqueren der Bezirksgrenze bis 14. April (bzw. auch bei Ausreise aus dem Land Tirol) auch an diversen öffentlichen Plätzen eine Maskenpflicht verordnet. In Kufstein ist diese am Fischergries (außer beim Durchqueren mit dem Fahrrad am Radweg ohne Zwischenstopp), am Unteren Stadtplatz und im Stadtpark vorgesehen.