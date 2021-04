„Framing Britney“: Vormundschaft als Geschäftsmodell

Ihre Fans unterstützen Britney Spears bei aktuellen Gerichtsterminen. Ab morgen läuft „Framing Britney“ auf Amazon Prime. © www.imago-images.de

Innsbruck – In den Hochzeiten ihrer Karriere, damals als sie die Charts anführte und auf ihren Tourneen weltweit Abertausende Fans beglückte, schien sie alles im Griff zu haben. Sie gab den Ton an. Doch bald war sie nur noch in der Boulevardpresse und am Ende stand der Liebling der Nation mit Glatze da. Der Fall der Britney Spears ist inzwischen legendär.

„Framing Britney“, eine Doku, die im Februar diesen Jahres in den USA für einiges Aufsehen sorgte und ab morgen via Amazon Prime auch in Österreich abrufbar ist, erzählt Britneys Geschichte nun weiter. Und spricht von der „Vormundschaft als Geschäftsmodell“. Nach etlichen Aufenthalten in der Psychiatrie hat Spears seit nunmehr 13 Jahren keine Kontrolle mehr über ihr Vermögen. Die Vormundschaft wurde 2008 auf ihren Vater übertragen. Vor Gericht kämpft die Sängerin aktuell um einen neuen Vormund.

📽️ Trailer | „Framing Britney“:

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

Ist es ein Familienzwist oder wird da jemand wirklich absichtlich bevormundet? Das stellt „Framing Britney“, das unter Obhut der New York Times entstand zur Debatte. Die Rolle der Boulevardpresse haben inzwischen Twitter und Co. übernommen. 2020 formierte sich unter dem Hashtag #FreeBritney eine Anhängerschaft, die in den Postings der Sängerin versteckte Hilferufe erkennen will.

TT-ePaper gratis lesen und ein Hochbeet gewinnen Die Zeitung kostenlos digital abrufen. Der Gratiszeitraum endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent