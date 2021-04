Schönwieser Feuerwehr hat Geduldsprobe fast geschafft

Schönwies – „Erbaut 1974–75“ ist auf dem museumsreifen Schönwieser Feuerwehrhaus zu lesen. Aber noch immer dient es als Stützpunkt und Garage der Blaulichttruppe mit Kommandant Herbert Traxl. Seit 14 Jahren ringen Feuerwehr, Gemeinde sowie die Bergrettung um einen zeitgemäßen Neubau. In der jüngsten – wegen einer Polizeiaktion denkwürdigen – Gemeinderatssitzung ist die Realisierung des Blaulichtzentrums in Sichtweite gerückt: Die Mandatare beschlossen, dass das Projekt des Bestbieters NHT (Neue Heimat Tirol) am vorgesehenen Standort Starkenbach gebaut werden soll – mit Gesamtkosten von rund vier Mio. Euro. Die Gemeinde soll eine Jahresmiete von etwas mehr als 100.000 Euro zahlen, bevor das Objekt nach 25 Jahren in Gemeindebesitz übergeht.