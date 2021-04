Nach Großbrand: Motorradmuseum steigt wie der Phönix aus der Asche

Sölden, Gurgl – Am 18. Jänner ging ein Raunen durch das Ötztal und die Welt der Motorrad-Liebhaber, stand doch das Motorradmuseum von Attila und Alban Scheiber in Hochgurgl in Vollbrand. Die Schreckensbilanz: 280 Ausstellungsstücke vernichtet, das Museum in Schutt und Asche und die Moral der Inhaber am Boden.