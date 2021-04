„Zillertal Challenge“: Die Zillertaler zeigen ihre Lebensfreude

Stumm – Wie schnell ein Video ein Lächeln in zigtausend Gesichter zaubert, zeigt die so genannte „Zillertal Challenge“. Denn das Team vom Dorfbäck in Stumm hat eine Aktion gestartet, um den Zusammenhalt und die Lebensfreude im Tal in den Vordergrund zu rücken. Und eines ist klar: Die gute Stimmung im Video ist definitiv ansteckend.