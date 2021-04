WSG und Wacker: Die einen können, die anderen müssen

„Es war eine Ehre, dabei zu sein. Wir hatten viel Spaß und haben sehr gut harmoniert“, erzählt der Tiroler vom ­ÖFB-Camp in Spanien, in dem es außerdem noch einen 2:0-Sieg gegen Polen gab. Das war’s dann aber schon mit dem Blick in den Rückspiegel – die Vorfreude auf den Start der Meisterrunde am Ostersonntag bestimmt längst die Gefühlswelt des 21-Jährigen. „Ich freue mich, dass es endlich losgeht und wir noch viele Spiele auf sehr hohem Niveau haben werden.“ Dass es zum Auftakt der Runde der Besten sechs des Grunddurchgangs gleich gegen den LASK geht, birgt für Anselm natürlich auch eine gewisse Brisanz in sich, schließlich ist der Angreifer – so wie auch Kollege David Schnegg – ein Leihspieler der Linzer Athletiker. „Ich habe aktuell nur mit einem Scout Kontakt, der mir aber schon viel positives Feedback gegeben hat“, erzählt Anselm. Trägt der Tiroler kommende Saison anstatt des grünen das schwarz-weiße Trikot? „Das wird man sehen, es gibt bald Gespräche.“ Dass Trainer Thomas Silberberger ihn gerne noch ein Jahr behalten würde, ist ein offenes Geheimnis. „Das kann ich mir natürlich vorstellen. Das Trainerteam gibt mir ein gutes Gefühl und ich fühle mich wohl“, sagt Anselm und schwärmt im nächsten Atemzug – wie so viele Wattener – von der „WSG-Familie“: „Wir haben eine kleine Kabine, nicht die besten Verhältnisse, aber wahnsinnig viel Spaß am Platz. Vielleicht macht das den Unterschied.“ Und auch außerhalb des Rasenvierecks kommt die „Gaudi“ nicht zu kurz, was meist auch an Abwehrchef Raffael Behounek liegt. „Der Raffi ist mein spezieller Spezl. Mit ihm wird keine Busfahrt langweilig“, lacht Anselm.