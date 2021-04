Süchtige haben seit Pandemie-Beginn mehr konsumiert

25 Prozent der Süchtigen haben seit Beginn der Pandemie mehr konsumiert. Das ergab eine Befragung von 71 Klienten des Vereins Suchthilfe Tirol. Nur 13 Prozent davon gaben an, im vergangenen Jahr weniger konsumiert zu haben.

Mit Alkoholsucht sind die Mitarbeiter des Vereins Suchthilfe Tirol am häufigsten konfrontiert. Die Hälfte aller Klienten leidet an dieser Abhängigkeit. Ein Drittel ist süchtig nach illegalen Subs­tanzen, zehn Prozent nach Nikotin. Acht Prozent weisen Spiel- oder andere ungebundene Süchte auf.

Die 43 Mitarbeiter des Vereins Suchthilfe Tirol betreuen in allen neun Bezirken rund 2500 Betroffene und Angehörige. Im vergangenen Jahr gab es 2400 so genannte Kontakte innerhalb von Gruppen und 14.000 so genannte Einzelkontakte.