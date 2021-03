„Ibiza-Detektiv“ kommt am Donnerstag in den U-Ausschuss

Der mutmaßliche Drahtzieher des Ibiza-Videos, Julian H., soll am kommenden Donnerstag im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Causa befragt werden. Der 40 Jahre alte Privatdetektiv wurde Anfang März nach Österreich ausgeliefert, nachdem er zuvor in Deutschland festgenommen worden war. Derzeit befindet er sich in Untersuchungshaft. H. werden Erpressung und mögliche Drogendelikte vorgeworfen. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.