Gut zu wissen: Welche Corona-Regeln zu Ostern in Tirol gelten

Innsbruck – Ostern ist auch dieses Mal anders. Bundes- und Landesregierungen appellieren an die Bevölkerung, sich an die Corona-Maßnahmen zu halten. Dies sei aufgrund der steigenden Infektionszahlen und der Patienten auf der Intensivstation das Gebot der Stunde. Korrekt zu sein wird zunehmend schwer, weil man leicht den Überblick im Regelwerk verliert. Zur Verwirrung trägt bei, dass es weder EU-weite noch österreichweite, einheitliche Regeln gibt. Hier sind die Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen unserer Leserinnen und Leser und der Kolleginnen und Kollegen, die nicht in Osterferien sind.