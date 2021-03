Frankreich weitet Lockdown auf das gesamte Land aus

In Frankreich hat Präsident Emmanuel Macron eine Ausweitung von bestimmten Lockdown-Maßnahmen auf das gesamte Land angekündigt. Die Neuerung tritt am Samstag in Kraft für mindestens einen Monat. „Wir werden die Kontrolle verlieren, wenn wir jetzt nichts tun“, sagt Macron am Mittwoch in einer Fernsehansprache. Bisher galten die Regelungen nur im Großraum Paris und einigen anderen Regionen.