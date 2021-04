150 Jugendlichen in Deutschland feierten Corona-Party

In Deutschland hat die Polizei Mittwochabend in einem Strandbad in Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern) eine Party mit rund 150 Jugendlichen beendet. Wie die Exekutive in der Nacht zum Donnerstag mitteilte, hatten sich mehrere Anrufer in Neubrandenburg im Norden des Landes über laute Musik beschwert. Eine Funkstreife stellte dann fest, dass rund 150 Jugendliche in dem Strandbad bei lauter Musik feierten. Mit einem Großaufgebot sei die Polizei dann angerückt.