„Concrete Cowboy”: Der Wilde Westen von Philadelphia

Innsbruck – Cowboys sind klassische Leinwandhelden. Im echten Leben waren sie einst einfach hart arbeitende Viehhirten – viele von ihnen Afroamerikaner. Doch im Kino der John-Wayne-Ära kommen fast ausschließlich Weiße vor. Die Zeit der Western-Helden im Kino ist mittlerweile sowieso lange vorbei. Deshalb ist der afroamerikanische Teenager Cole in unserer Gegenwart auch wenig begeistert, als er zu seinem unbekannten Cowboy-Vater Harp nach Philadelphia kommt. Zumal der eigentlich bei der Stadtreinigung arbeitet und nur nebenher beim so genannten „Urban Horseback Riding“ zu Pferde sitzt. Cole taucht also unfreiwillig und widerwillig in diese neue Welt ein.