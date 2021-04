Picknick, Plausch und Party am Innsbrucker Sonnendeck

Innsbruck – Vögel zwitschern, 20 Grad Celsius, der Duft von Gras, Blumen und Sonnencreme zieht über die Franz-Gschnitzer-Promenade. Es ist Frühling in Innsbruck. Im Schatten eines Baumes, direkt an der Universität, sitzen gestern Mittag Valeria und Olivia. Die Studentinnen haben ein Tuch ausgebreitet, Wasserflaschen und eine Packung Naschkram vor sich drapiert. „Wir verbringen unsere Freizeit gemeinsam“, sagt Valeria. „An der Uni können wir uns derzeit nicht sehen, in den Wohnungen nicht treffen, Bars und Clubs sind geschlossen.“ Das Sonnendeck, wie der Bereich am Innufer auch genannt wird, sei jener Platz, an dem seit Beginn der Pandemie zumindest ansatzweise ein Gefühl des Freiseins aufkomme.