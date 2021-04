Kinderbetreuung: Innsbrucker SPÖ warnt vor „Triage bei Mittagstisch“

Der Bedarf an Kinderbetreuung über den Mittag hinaus steigt. (Symbolfoto)

Innsbruck – Gleich mehrere Großprojekte laufen derzeit an Innsbrucks Kindergärten und Schulen. Allein im heurigen Jahr fließen 15 Millionen Euro in Sanierungsmaßnahmen sowie Um- und Ausbauten von Betreuungseinrichtungen und Schulen. Dazu gehören die seit Jahren notwendige Sanierung der Dachterrasse der Mittelschule Olympisches Dorf inklusive so genannter Freiklassen oder die Fertigstellung des Schulcampus Wilten.