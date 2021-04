Erneut Rückgang bei den Verkehrstoten in Tirol

In den ersten drei Monaten des Jahres 2021 kamen zwei Personen auf Tirols Straßen ums Leben – so wenige wie schon lange nicht mehr.

Innsbruck – Auf Tirols Straßen kamen im ersten Quartal 2021 zwei Menschen ums Leben. So wenige wie schon lange nicht mehr. Im Vorjahr starben zwischen Anfang Jänner und Ende März vier Personen bei Verkehrsunfällen, im Jahr davor sechs. Besonders schlimm war es in den ersten Jahresvierteln 2012 und 2015 mit 13 bzw. sogar 15 Verkehrstoten. Tirol schneidet heuer aber auch im Bundesländervergleich gut ab: Weniger Opfer waren nur im Burgenland und in Vorarlberg mit je einem Toten zu beklagen, die meisten in Oberösterreich (15). Österreichweit starben bislang 50 Menschen bei Verkehrsunfällen, laut ÖAMTC ein historischer Tiefststand seit Beginn der Aufzeichnungen. Im ersten Quartal des Vorjahres waren es 69.