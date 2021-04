Abenteuerliche Tunnelfahrten nach Felssturz bei Ginzling

Von der immensen Zerstörung ist auf der Schluchtstrecke schon nicht mehr viel zu sehen. Bis Mitte/Ende Mai soll der Abschnitt fertig für die Verkehrsfreigabe sein. Was die Erneuerung kostet, ist noch unklar. Bild rechts: Schilderwald und ein Container für Security-Personal beim Harpfnerwandtunnel. Lotsendienste begleiten zur Sicherheit den Verkehr durch die enge Röhre.

Ginzling – Ein Felsbrocken – so groß wie ein Lkw – hatte am 3. März ein riesiges Loch in die Schluchtstrecke der B169 von Mayrhofen nach Ginzling geschlagen. Seither wird mit Hochdruck daran gearbeitet, die zwei zerstörten Brückenfelder zu erneuern. Und seither ist Ginzling auf dem Verkehrsweg nur über den einspurigen Harpfnerwandtunnel erreichbar.