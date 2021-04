Cannabis führt im Bezirk Landeck vor Kokain und Ecstasy

Bei den Drogendelikten handle es sich „um Sachverhalte“, die durch polizeiliche Ermittlungen aufgeklärt und „sichtbar gemacht“ worden sind, erläuterte Patigler. Nicht wie oft vermutet Ischg­l, sondern St. Anton hat sich bei den bekannt gewordenen Fällen im Vorjahr als „Drogen-Hochburg“ erwiesen. Zu dieser Feststellung ist der stellvertretende Bezirkspolizeichef, Norbert Ladne­r, bei näherer Betrachtung gekommen. „Ein Einzelfall zieht immer Kreise mit weiteren Beteiligten, wie bei einem Schneeball-System“, so Ladner. Die Aufklärung der Delikte hänge stets davon ab, „wie intensiv die Polizei ermitteln kann“.

Welcher Anteil den Dealern und welcher den Drogenkonsumenten bei den Straftaten zuzuordnen sei, könne man nicht generell sagen. In St. Anton sei den Ermittlern „durch konsequente Arbeit“ jedenfalls auch ein „relativ großer Aufgriff“ gelungen, so der stellvertretende Polizeichef. Im Ranking der im Bezirk sichergestellten Suchtmittel liege Cannabis klar an erster Stelle, gefolgt von Kokain und Ecstasy.