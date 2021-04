„Adas Raum" von Sharon Dodua Otoo: Es muss auch anders gehen

Sharon Dodua Otoo, geboren 1972 in London, lebt seit 2006 mit ihrer Familie in Berlin. 2016 gewann sie den Bachmann-Preis.

Innsbruck – Die Bühne der deutschsprachigen Literatur betrat Sharon Dodua Otoo mit einem Paukenschlag. Mit ihrer Erzählung „Herr Gröttrup setzt sich hin“ – dem ersten längeren Text, den sie in deutscher Sprache verfasst hat – gewann die Britin 2016 den Bachmann-Preis. Ihr erster Roman „Adas Raum“ knüpft an den Bachmann-Text an. Auch hier gibt es geistgleiches Ich, das aus der Perspektive der Dinge erzählt. Beim Herrn Gröttrup schlüpfte das Ich in ein Frühstücks-Ei. Jetzt fährt es in Besen, Türklopfer oder in einen Reisepass.