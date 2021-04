Platter mahnt zu Osterruhe, nächste Woche erneut Gipfel mit dem Bund

Innsbruck – Heute geht es für viele in die Osterfeiertage. Im Gegensatz zur Ostregion mit Wien, Niederösterreich und dem Burgenland gibt es in Tirol keinen Lockdown. Dennoch werden auch im Land die Appelle zu einer freiwilligen Osterruhe immer lauter. Gestern rief Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) die Bevölkerung auf, sich unbedingt an die bestehenden Maßnahmen zu halten.

Aller Voraussicht nach am Dienstag nach Ostern werden die Länder dann mit dem Bund Bilanz ziehen. In einer Videokonferenz der Landeshauptleute mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) und Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne). In den drei östlichen Bundesländern gilt die Osterruhe noch bis 11. April, Tirol will mit seinen regionalen Schritten wie Ausreisetestpflicht oder breitflächigen Tests in Gemeinden mit einem hohen Infektionsgeschehen weitere Beschränkungen verhindern.