Bankhaus Spängler expandiert in Tirol

Innsbruck – Am Markt für vermögende Privatkunden wird der Wettbewerb künftig noch härter. Das Salzburger Bankhaus Spängler, das mit der Gründung 1828 die älteste Privatbank Österreichs ist und die Familien-Wurzeln in Südtirol hat, ist nach Kitzbühel (bereits seit 1989) ab sofort auch in Innsbruck vertreten. Eröffnet werde die Niederlassung in der Museumstraße dann im Mai oder Juni, sagt Vorstand Nils Kottke, der in Innsbruck studiert hat und hier noch heute Uni-Veranstaltungen abhält. Die Offensive im Westen sei schon länger geplant gewesen, jetzt werde sie umgesetzt. Zuständig seien die erfahrenen Private-Banker Andreas Scheiber und Guntram Kirchebner.