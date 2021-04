Die Slowakei hat eine neue Regierung. Die slowakische Präsidentin Zuzana Caputova ernannte am Donnerstag im Präsidentenpalast in Bratislava den neuen Premier Eduard Heger und sein Kabinett. Heger ersetzt den bisherigen konservativ-populistischen Ministerpräsidenten Igor Matovic, der Finanzminister wurde. Matovic war am Dienstag zurückgetreten, um eine Regierungskrise zu lösen. Die Regierung Matovics war seit einem Jahr im Amt.