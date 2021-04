Kunst, die sich in Architektur reinreklamiert

Mega-Projekt von Peter Sandbichler: Das Betonportal wird gegossen, die Holzschalung dafür wurde bereits angebracht. 200 kleine Pyramiden werden sich beim Gießen in den Beton stempeln. Am Ende ist das Muster beim Eintritt ins Gebäude aus der Untersicht zu sehen.

Innsbruck – Das Bewusstsein, Kunst als integralen Teil von Architektur zu begreifen und sich das auch einen kleinen Teil der Bausumme kosten zu lassen, ist bei öffentlichen Bauträgern, aber auch einer Reihe von gemeinnützigen, wie etwa der Neuen Heimat Tirol, inzwischen eine Selbstverständlichkeit. Wobei die „Kunst am Bau“ genauso wie die Architektur im Idealfall über meist geladene – und fachlich kompetent jurierte – Wettbewerbe ermittelt wird. Von zentraler Bedeutung ist, dass die „Kunst am Bau“ von Planungsbeginn an auf Augenhöhe mitgedacht und nicht – wie früher einmal – als behübschendes Anhängsel in die fertiggestellte Architektur implementiert wird. In ein mehr oder weniger prominentes Eckchen gestellt, bis sie oft nach nicht allzu langer Zeit im Nirgendwo verschwindet.

Besonders wichtig ist die frühzeitige Zusammenarbeit von KünstlerInnen und ArchitektInnen bei groß angelegten Rauminterventionen, wie es etwa die Findlinge sind, die Georgia Creimer vor einigen Jahren beim Neubau der Innsbrucker Universitätsbibliothek in einen ihrer Innenhöfe gelegt hat. Oder aktuell – ebenso auf dem Uni-Areal, dort wo die alte Chemie stand – mit dem „Portal“ von Peter Sandbichler, das Studierende ab dem Wintersemester 2022 in ein neues Büro- und Lehrgebäude führen wird. Der als Bogen konzipierte Eingang wird betoniert. Derzeit wird die Schalung finalisiert (siehe Bild oben), in den nächsten Tagen rückt der Betonmischer an. Ein ornamentales Muster von 200 Pyramiden stempelt sich dabei von unten in den Bogen. Für Sandbichler ist das Projekt eine „seltene Gelegenheit“ für einen Bildhauer, sich mit einer Arbeit dermaßen „in die Architektur reinzureklamieren“. Zum Vorbild nahm sich der Kufsteiner Künstler die Ornamentik orientalischer Portale, Bezug genommen wird auch auf eine Theorie des Physikers Douglas R. Hofstaedter, die zeigt, dass durch allmähliche Transformation eines Musters ein zeitliches Moment entsteht. Auch Sandbichlers Ornament wird durch Rundung und Schräge langsam variiert – eine Veränderung, die das Auge aus der Untersicht nicht in einem erfassen kann, erklärt der Künstler.