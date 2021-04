Gespräche mit Iran über US-Rückkehr zum Atomdeal

Der Iran, Deutschland und mehrere andere Staaten wollen der Europäische Union zufolge am Freitag über eine Rückkehr der USA ins internationalen Atomabkommen diskutieren. An dem virtuellen Treffen würden auch Vertreter von China, Russland, Frankreich und Großbritannien teilnehmen, hieß es in einer Erklärung am Donnerstag. Auch sie gehören zu den Unterzeichnerstaaten. Bereits am Montag sollen Deutschland, Frankreich und Großbritannien Gespräche mit Teheran geführt haben.