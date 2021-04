Pöltl in NBA zum dritten Mal in Folge doppelt zweistellig

Jakob Pöltl hat erstmals in seiner Karriere in der National Basketball Association (NBA) in drei Spielen in Folge jeweils ein Double-Double erreicht. Beim 129:134 n.2V. am Donnerstag (Ortszeit) gegen die Atlanta Hawks verbuchte der 25-jährige Wiener 14 Punkte und zehn Rebounds. In seiner persönlichen Rekord-Einsatzzeit von 43:39 Minuten markierte der Center zudem drei Assists, zwei Steals und einen Block.