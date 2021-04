Hunderte unterschreiben Petition für bedrohte kurdische Familie

In ihrer Heimat mussten die Eltern, die der Oppositionspartei HDP nahestehen, um ihre Freiheit und Sicherheit bangen. Viele HDP-Mitglieder waren in den vergangenen Jahren bereits inhaftiert worden, die Gangart der Erdogan-Regierung gegen die Partei wurde inzwischen weiter massiv verschärft.

Wie berichtet, hat sich eine breite Solidaritätswelle für die gut integrierte Familie gebildet, der Freundeskreis hat inzwischen auch eine Petition verfasst und sammelt Unterschriften (go.tt.com/petition), damit Tosun Kaya, seine Frau Meryem, Yilmaz und sein 13-jähriger Bruder Yigit in Österreich bleiben können. „Die Kayas haben alles richtig gemacht, sie fallen Österreich in keinster Weise zur Last, haben Verwandte und Freunde im Land, sind arbeits- und integrationswillig, und nun sollen sie abgeschoben werden?“ heißt es dort. Hunderte unterstützen das Anliegen bereits, die Unterschriftensammlung läuft noch.