DB-Vorstand Seiler: „Corona hat die Arbeitswelt über Nacht stark verändert“

Innsbruck – Die Corona-­Krise habe letztes Jahr die Arbeitswelt über Nacht stark verändert, sagt Martin Seiler, Vorstand bei der Deutschen Bahn, im Gespräch mit MCI-Rektor Andreas Altmann. „Coron­a hat unter schwierigen Bedingungen als Brandbeschleuniger gewirkt, was Kompetenzen und Qualifikationen angeht“, ist Martin Seiler überzeugt. Durch die Pandemie arbeiteten zahl­reiche Personen von einem Tag auf den anderen im Home-Office, was in Sitzungen persönlich besprochen wurde, verlagert sich in Online-Konferenzen oder wurde in Telefonaten geklärt.