Der Kampf um die Europacup-Plätze: Jeder will ein Eurofighter sein

Wattens – Am Osterwochenende nimmt die Bundesliga wieder an Fahrt auf. Und ganz vorne scheint dabei vieles in Stein gemeißelt: Meister Salzburg geht mit vier Zählern Vorsprung in die am Ostersonntag beginnende Meistergruppe und hat mit den jüngsten Siegen gegen Rapid (4:2) und den LASK (1:0) gezeigt, dass kaum kein Weg an ihm vorbeiführen wird. Das muss sich auch Rapid eingestehen, das gestern die Vertragsverlängerung mit Trainer Didi Kühbauer offiziell fixierte. Zwei Tage vor Kühbauers 50. Geburtstag einigte man sich auf eine Zusammenarbeit bis 2023.