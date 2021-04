Caritas-Präsident Landau: „Kurz soll sich entschuldigen“

Kurz und Landau vor der Corona-Pandemie beim traditionellen türkisen „Punsch & Maroni“ in Wien.

Wien – Die publik gewordenen Chat-Protokolle von ÖBAG-Alleinvorstand Thomas Schmid sorgen weiter für Aufruhr. Die SMS dokumentieren unter anderem Druck der früheren ÖVP-FPÖ-Regierung auf die katholische Kirche.Weil die Bischöfe die Asylpolitik des Kabinetts Sebastian Kurz I kritisiert haben, wollte der türkise Kanzler offenbar die Kirchenprivilegien streichen. Konkret geht es in den SMS um ein berufliches Treffen Schmids als Generalsekretär im Finanzministerium mit seinem Gegenüber in der katholischen Bischofskonferenz, Peter Schipka, zur Abschaffung von Steuerprivilegien. „Ja super. Bitte Vollgas geben“, schrieb Kanzler Kurz im Vorfeld an Schmid. Ander­e Kurznachrichten drehen sich um die umstrittenen Vorgänge, die zur Bestellung von Schmid zum ÖBAG-Alleinvorstand geführt haben. Schmid soll die Ausschreibung für den ÖBAG-Chefposten auf sich selbst zugeschnitten haben.