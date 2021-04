Großer Einsatz um Riefenlift in Zams trägt nun Früchte

Landeck, Zams – Dürfen Skilifte in der Saison 2020/21 aufsperren? – Das war vor dem Lockdown im Herbst unklar, bevor LH Günther Platter die Öffnung der Skigebiete in Tirol durchsetzen konnte. In Zams war zudem fraglich, ob die Venetbahnen ihren kostenintensiven Riefenlift aufsperren würden.