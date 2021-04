Die Glocke von Burg Heinfels in Osttirol schreibt Geschichte

Neu und glänzend präsentiert sich die Schutzengelglocke, die am 9. Mai auf Burg Heinfels montiert wird.

Heinfels, Oberlienz – Nach österlicher Tradition fliegen die Glocken am Ende der Karwoche davon und kehren erst am Ostersonntag zurück, um dann umso schöner zu läuten. Auch die Glocke der Burg Heinfels, benannt nach dem heiligen Laurenzius, hat eine Reise hinter sich, wenn auch ohne Wiederkehr und vor mehr als 200 Jahren. Heute besitzt die Burg als Ersatz eine neu gegossene Glocke, die am 9. Mai montiert wird.