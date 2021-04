In Jerusalem beginnt das Leben dank Impfung wieder

Kreuzwegprozession in der Via Dolorosa in der Altstadt von Jerusalem: Hunderte Christen nahmen teil.

Jerusalem — Die Corona-Impfung macht es möglich: In Jerusalem schlossen sich gestern Hunderte Christen der Karfreitagsprozession durch die Altstadt an. „Wir haben zwar eine bessere Situation als Österreich. Dennoch sind noch Maßnahmen nötig. Man hat versucht, die Prozession zu staffeln und zu entzerren", erzählt Markus Bugnyar. Er ist seit 2004 Rektor des österreichischen Hospizes in Jerusalem, direkt an der Via Dolorosa, jener Gasse, durch die Jesus der Überlieferung nach das Kreuz tragen musste.