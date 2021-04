Sonnenplateau Serfaus-Fiss-Ladis hat neuen TVB-Chef

Hofübergabe beim TVB Serfaus-Fiss-Ladis: Lukas Heymich (l.) tritt die Nachfolge von Langzeitobmann Franz Tschiderer an.

Serfaus, Fiss, Ladis – Nicht weniger als 33 Jahre hatte Cheftouristiker Franz Tschiderer das Heft am Sonnenplateau Serfaus-Fiss-Ladis fest in der Hand. Tschiderer kann auf 33 Jahre Aufwärtsentwicklung zurückblicken. Der Langzeitobmann konnte zahlreiche Meilensteine in der Weiterentwicklung setzen. Einen Namen hat er sich vor allem als Vordenker und „Regisseur im Hintergrund“ gemacht. Seinen Rückzug aus dem Chefsessel gab der Verband gestern Freitag bekannt.