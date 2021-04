Alter Stollen in Nassereith liefert Strom und Wasser

Viele Jahre wurde geplant. Am 28. Jänner war es so weit: Kröll hielt den Bescheid in den Händen. „60.000 bis 80.000 Euro“ hatte die Gemeinde laut BM Kröll in Gutachten und Planungen investiert. Nun soll das Wasser knapp vor dem Stollenausgang gefasst, durch eine 800 Meter lange Druckwasserleitung geschickt und dann abgearbeitet werden.