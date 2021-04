Rodler (65) überlebte im Ötztal fünf Stunden lang unter Lawine

Längenfeld, Gries – Es war „ein großes Wunder“, das sich am Freitag um die Mittagszeit am Reichenlehnkogel im Sulztal bei Längenfeld ereignet hat und von dem Bergretter Adrian­o Raffl zu berichten weiß. Ein Rodler (65) konnte nach fünf Stunden, in denen er unter einer Lawine begraben war, lebend geborgen werden.