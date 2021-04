Die WSG-Kür in der Meistergruppe startet gegen „Pressing-Monster“ LASK

Innsbruck – „Natürlich zipft es uns voll an, dass wir gegen sie nur einen Punkt geholt haben.“ Der LASK bläst heute (14.30 Uhr, live TT.com-Ticker, Sky) im Tivoli-Stadion zur Revanche, so viel scheint klar, wenn man im Vorfeld der Partie den Worten ihres Trainers Dominik Thalhammer lauschte. Besonders der 4:2-Sieg der Wattener vor wenigen Wochen liegt den Oberösterreichern schwer im Magen, im Herbst hatte es im Tivoli ein 1:1 gegeben.

Im Gegensatz zu Kollege Thalhammer denkt WSG-Tirol-Trainer Thomas Silberberger gerne an diese Vergleiche zurück, besonders an das 4:2 nach 0:1-Rückstand, einem der wohl besten Saisonauftritte der Tiroler. Von vergangenen Meriten kann man sich aber in der Meistergruppen-Gegenwart wenig kaufen. „Der LASK ist eine Top-drei-Mannschaft und das intensivste Team der ganzen Liga“, erklärt Silberberger. „Wir wissen, was auf uns zukommt.“ Das heißt vor allem: wenig Zeit im eigenen Ballbesitz gegen die Linzer „Pressing-Monster“. Deshalb weiß der Wörgler: „Die taktische Disziplin wird über allen stehen. Wenn die nicht da ist, werden wir in der Meistergruppe nicht viel gewinnen.“