Ein Punkt für die Moral: Schwaz Handball Tirol mit 29:29-Remis gegen Westwien

Maria Enzersdorf, Ferrara – Der Krimi in der Südstadt war am Samstag nichts für schwache Nerven. Im zweiten Spiel der Bonusrunde stand Sparkasse Schwaz Handball Tirol nach dem verpatzten Auftakt gegen Krems unter Druck und erkämpfte ein 29:29 (12:15)-Remis gegen Westwien. Es ist ein gewonnener Punkt für die Adler, die bis zur 41. Minute lange einem Rückstand hinterlaufen mussten. Emanuel Petrusic fasste in der Schlussphase (56.) eine Zeitstrafe aus, brachte die Tiroler dann aber noch einmal rettend zurück ins Spiel. Mit dem Tor zum 29:29 schien knapp eine Minute vor Schluss der Sieg in Griffweite. Der Coach wollte noch ein Timeout nehmen, doch die Tiroler Spieler stürmten ohne Rücksicht Richtung Tor. Der Ball wollte aber nicht rein. „Schade, aber halb so wild“, ärgerte sich Trainer Bergemann nur kurz. Die Tiroler, bei denen Balthasar Huber nach Hüftproblemen ein Kurz-Comeback gab, durften zumindest einen Punkt und Selbstvertrauen mitnehmen.