Während einer Party in einem Haus im US-Bundesstaat North Carolina sind nach Medienberichten mindestens drei Menschen getötet worden. Weitere vier seien bei dem Vorfall in Wilmington am Freitagabend kurz vor Mitternacht (Ortszeit) verletzt worden, zitierte der örtliche Sender WECT TV den Polizeichef der Stadt, Donny Williams. Das Motiv für die Schüsse sei noch völlig unklar. Die Suche nach Verdächtigen dauerte am Samstag an.