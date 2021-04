Corona-Party in Linz mit 22 Anzeigen beendet

In Linz hat die Polizei am Samstagabend eine Party mit 22 Personen aufgelöst. Ein 31-Jähriger hatte in seiner Wohnung im Stadtteil Dornach lautstark Geburtstag gefeiert. Nachbarn riefen die Polizei. Diese nahm die Identitäten der Gäste, die alle aus unterschiedlichen Haushalten stammten, auf. Sämtliche Teilnehmer an der Feier werden angezeigt, so die Exekutive am Sonntag. Ein ähnliches Bild bot sich in Walding (Bezirk Urfahr-Umgebung), wo 13 Leute aus elf Haushalten feierten.