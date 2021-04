Bischöfe stellen Osternacht unter das Motto „Hoffnung“

Ostern wohne „eine Dynamik der Hoffnung“ inne und sei mehr als nur ein Frühlingserwachen oder ein Wirtschaftsaufschwung, betonte Schwarz laut Kathpress in seiner via ORF III übertragenen Predigt. Anders als vor einem Jahr durften heuer - trotz sehr hoher Corona-Infektionszahlen - Gläubige zu Gottesdiensten in die Kirchen kommen, allerdings mit Auflagen wie FFP2-Maskenpflicht und Zwei-Meter-Abstand. Um möglichst vielen ein Mitfeiern zu ermöglichen, wurden die Messen an der Ostertage allerdings auch heuer von ORF III live aus dem St. Pöltner Dom übertragen.

Im Salzburger Dom rief Erzbischof Franz Lackner bei der Osternachtfeier am Samstagabend dazu auf, auf Ostern und die Auferstehung zu vertrauen. „Vertrauen zu haben mit Menschen, die uns brauchen, die für uns in Gesellschaft und auch in Kirche für uns da sind; es würde uns vor Hartherzigkeit bewahren helfen, um nicht mit überzogenen Ansprüchen aufzutreten; es würde uns gewiss auch helfen, nicht zu fordern, sondern auch Verständnis und Verantwortung für das Gemeinwohl aufzubringen“, sagte er.

Bischof Manfred Scheuer übte im Linzer Mariendom Kritik an einer gesellschaftlichen Kälte, in der sich Menschen wie Zuschauer „aus der Distanz am Elend anderer begeilen“; dies sei eine Gesellschaft an Passanten, „die sich nicht zuständig fühlen“. Ähnliches gelte für den „Kult des schönen, starken, gesunden und erfolgreichen Lebens“, der die Erbarmungslosigkeit zum Prinzip mache. Er plädierte dafür, die Not der Menschen zu sehen und nicht gleichgültig zu bleiben. „Jesu Sehen führt in menschliche Nähe, in die Solidarität, in das Teilen der Zeit, das Teilen der Begabungen und auch der materiellen Güter“.