Vereinzelt Unfälle: Auch Osterverkehr in Tirol im Zeichen der Pandemie

Der schwerste Unfall in den vergangenen Tagen ereignete sich in Telfs, wo, wie berichtet, am Samstagnachmittag ein Passant bei einem Unfall in einem Kreisverkehr schwer verletzt wurde. Spektakulär verlief ein Unfall wenige Stunden später in Innsbruck: Ein 27-jähriger Deutscher kam gegen 23.25 Uhr aus unbekannter Ursache mit seinem Auto im Bereich Silberweg von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Gartenmauer und verließ den Unfallort. Ein 28-jähriger Beifahrer wurd­e leicht verletzt. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise, ob das Auto im Vorfeld des Unfalls bereits aufgefallen ist – etwa durch überhöhte Geschwindigkeit. Ebenfalls am Karsamstag wurde ein 30-jähriger Lenker bei einem Unfall auf der A12 bei Wörgl verletzt, nachdem er am Steuer eingeschlafen und gegen einen Baum geprallt war.