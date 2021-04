Olympia-Tests für Tokio droht eine Absagenflut

Innsbruck – Japans Olympia-Organisatoren tun alles, um das Thema Corona zu umschiffen, im Notfall mit notwendigen Absagen von Test­events. Ein drohendes Verbot des olympischen Fackellaufs in der Großstadt Osaka soll indes verhindert werden. „Wir sind momentan mit den lokalen Behörden im Gespräch, wie und in welcher Weise wir den Fackellauf dort veranstalten können“, sagte Seiko Hashimoto, Präsidentin des Organisationskomitees der Sommerspiele. „Dinge können sich schnell ändern. Wir müssen flexibel sein und Veranstaltungen, die anstehen, entsprechend ändern.“

Die Vorbereitung der bereits für die Olympischen Spiele in Tokio qualifizierten Segel-Teams wird wegen der Corona-Pandemie allerdings durcheinandergewirbelt. Alle Olympia-Teilnehmer dürfen erst am 14. Juli ins Olympia-Revier in Enoshima reisen, also nur neun Tage vor Eröffnung der Spiele. Ob es davor Trainingsmöglichkeiten in Japan geben wird, ist noch offen. Definitiv fällt das ab Anfang Mai von Österreichs Verband (OeSV) in Enoshima vorgesehene Trainingslager flach.