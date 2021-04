Klippenspringer-Legende Duque: „Es war ein bisschen verrückt“

Innsbruck – Es klingt ein wenig wie die Geschichte des Barkeepers, der am Ende als Millionär dasteht. Orlando Duque war Teil des Unterhaltungsprogramms im Safaripark in Gänserndorf vor den Toren Wiens – heute ist er in Kolumbien ein Nationalheld und trotz Rückzugs aus dem aktiven Wettbewerb („Red Bull Cliff Diving“) nach wie vor das Aushängeschild und Mentor für die junge Garde.