Atmosphärische Störungen mit dem Investor beim FC Wacker?

Innsbruck – Über das Verhältnis zum Hamburger Investor verliert man beim FC Wacker Innsbruck nur die besten Worte. Der Partner, in der Geschäftsstelle liebevoll „Otto“ genannt und mit einem Mehr-Jahres-Vertrag an den Verein gebunden, denk­e langfristig, übe keinerlei Druck beim Thema Aufstieg aus und sei schlichtweg in Tirol vernarrt.