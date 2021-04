Tourengeher stürzte in Tirol über felsiges Gelände ab - tot

Ein 63-jähriger Skitourengeher ist am Montag bei der Abfahrt vom Zuckerhütl in Neustift im Stubaital in Tirol ums Leben gekommen. Der Einheimische rutschte bei der Querung eines steilen Hanges im Bereich des Grawa-Wasserfalls aus und stürzte über extrem steiles, teilweise senkrechtabfallendes und felsdurchsetztes Gelände ab. Nach rund 70 Metern prallte er gegen einen Baum und erlitt dabei tödliche Verletzungen.