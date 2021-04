Nordkorea nimmt offenbar nicht an Olympischen Spielen teil

Nordkorea will Medienberichten zufolge wegen der Corona-Pandemie nicht an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen. Das habe das Nationale Olympische Komitee am 25. März beschlossen, berichtete „Sport in der Demokratischen Volksrepublik Korea“, eine Website über den Sport in dem abgeschotteten Land. Die Entscheidung sei getroffen worden, um „unsere Athleten vor der globalen Gesundheitskrise“ zu schützen, die durch das Coronavirus verursacht worden sei.