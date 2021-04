Nordkorea nimmt nicht an Olympischen Spielen teil

Nordkorea hat seine Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen in Tokio abgesagt. Das Sportministerium begründete die Entscheidung am Dienstag auf seiner Website mit dem Schutz der Athleten vor der „globalen Gesundheitskrise, die durch das Coronavirus verursacht wurde“. Südkorea erklärte sein Bedauern. Seoul habe gehofft, dass sich mit den Spielen eine Chance geboten hätte, „Frieden und Versöhnung zwischen den beiden Koreas zu fördern“.