Migrationsgeschichte eröffnet Vorbrenner21 im BRUX

Innsbruck – Es ist die Lebensgeschichte von Nita Tandon, der man aktuell im BRUX lauschen kann. Die Künstlerin stammt ursprünglich aus Indien und ist in den 1970ern nach Wien ausgewandert. Welche Stationen sie bis dahin durchlaufen hat, welche Erfahrungen und Eindrücke sich eingeprägt haben, hat die ebenso in Wien angesiedelte Kyungrim Lim Jang eingefangen und in die Soundinstallation „Crystal Clear“ übersetzt, die seit letztem Freitag im BRUX Freies Theater Innsbruck zu erleben ist. Mit Jangs Projekt startete Vorbrenner21.