Schwierige indirekte Atomverhandlungen Iran-USA in Wien

Unter neuen Vorzeichen kommt es am Dienstag in Wien zu einem Treffen von Spitzendiplomaten, um das Atomabkommen mit dem Iran doch noch zu retten. Ziel ist ein Fahrplan, der die Rückkehr der USA zu der Vereinbarung ebnen und den Iran zur erneuten Einhaltung der Auflagen motivieren soll. Die Gesprächsrunde der verbliebenen Partner - Russland, China, Frankreich, Großbritannien und Deutschland - ist der erste Dialog mit dem Iran seit dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden.

Im Gegensatz zu seinem Amtsvorgänger Donald Trump will Biden das Wiener Abkommen von 2015 wiederbeleben. Einen direkten Kontakt zwischen den USA und dem Iran wird es nach Angaben aus Teheran in dieser Phase noch nicht geben. Das Abkommen gilt als ein wichtiger Baustein zur Rüstungskontrolle. Es soll die Islamische Republik am Bau einer Nuklearwaffe hindern. Die in Aussicht gestellte wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Iran kam aufgrund des Kurswechsels unter Trump aber nie zustande. Die US-Sanktionen beantwortete Teheran mit dem Verstoß gegen immer mehr Auflagen.

Während Teheran wiederholt „direkte und indirekte Verhandlungen“ mit seinem langjährigen Feind zurückgewiesen hat, sagte Washington am Montag, es erwarte indirekte Gespräche mit dem Iran über die Wiederbelebung des Abkommens als schwierig. Sowohl Teheran als auch Washington gehen nicht von einem frühen Durchbruch raus.

Ein iranischer Beamter fügte den Chancen eines Durchbruchs am Dienstag neue Zweifel hinzu und sagte gegenüber Reuters: „Unsere Tagesordnung während des Treffens (in Wien) wird die Aufhebung aller US-Sanktionen gegen den Iran sein ... wie unser oberster Führer wiederholt gesagt hat, alles andere als das wird von Teheran nicht akzeptiert „. Der oberste iranische Führer Ayatollah Ali Khamenei, der in allen staatlichen Angelegenheiten das letzte Wort hat, hatte sich gegen eine schrittweise Lockerung der Sanktionen ausgesprochen.

