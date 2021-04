Ski-Asse Brem, Reichelt und Schild: Ein Abschied nach schwierigen Tagen

Innsbruck – Aksel Lund Svindal, Lindsey Vonn, Felix Neureuther und Marcel Hirscher – na bumm, was war das für ein Jahr 2019 für den Skisport. Mit den Siegern von zusammen 198 Weltcup-Rennen verlor der Sport seine größten und schillerndsten Figuren. So gravierend wird die Rücktritts-Welle im Jahr 2021 nicht werden. Doch in Österreich verabschiedeten sich einige hochdekorierte Fahrer im Schatten der Erfolge der aufstrebenden ÖSV-Asse um Marco Schwarz (25 Jahre) und Katharina Liens­berger (24) sowie der Speed-Stars im besten Alter, Matthias Mayer (30) und Vincent Kriechmayr (29). Es sind die Größen des Sports, die schon bessere Tage gesehen haben und heuer endgültig „goodbye“ sagen.